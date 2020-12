São Paulo recebe material para fabricação de 1 milhão de doses da Coronavac

O lote da vacina Coronavac produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira (03). De acordo com o Sistema Globo, cerca de 600 litros de insumos equivalem a 1 milhão de doses da vacina.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) esteve ao lado do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e do secretário estadual de Saúde, Jean e acompanhou a chegada do material.

"Viemos receber aqui mais um lote da vacina CoronaVac, da vacina do Butantan, a vacina que vai salvar a vida de milhões brasileiros. Hoje recebemos insumos para 1 milhão de doses da vacina. Somados aos 20 mil que já recebemos, agora temos 1 milhão e 120 mil doses da vacina. Até o final deste mês de dezembro, estaremos aqui recebendo no Aeroporto de Guarulhos mais seis milhões de doses da vacina, totalizando 7 milhões 120 mil doses da vacina. E no próximo mês de janeiro, até o dia 15 de janeiro, mais 40 milhões de doses da vacina. A vacina do Butantan, a vacina que salva vidas", afirmou Doria.

A vacina Coronavac ainda aguarda registro e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso.