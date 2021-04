São Paulo pede envio de kit entubação em 24h para evitar colapso

O governo de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde o envio de kits de entubação em até 24h, para evitar um colapso no atendimento de pacientes internados em UTI no estado.

Em coletiva de imprensa na sede do Instituto Butantan na manhã desta quarta (14), o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que nos últimos 40 dias foram enviados 9 ofícios relatando o risco de desabastecimento nos mais de 600 hospitais de São Paulo.

"Em 40 dias, a Secretaria do Estado da Saúde mandou o quantitativo de nove ofícios para o Ministério da Saúde. Ontem foi o último ofício que nós mandamos porque nós precisamos do apoio do governo federal para aquisição centralizada dos kits intubação. São dois grupos de medicações que realmente causam disputas para todos os entes federais e também municipais. De neuromusculares e anestésicos", afirmou o secretário.

De acordo com o G1, Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde reforçou que a última entrega do governo federal para São Paulo ocorreu no final de março, com 6% do que é preciso para atender a demanda mensal da rede pública do estado.

O secretário afirma que o Ministério da Saúde não fornece medicamentos para São Paulo há 6 meses, e que a pasta “não atuou e não atua como coordenadora nacional do SUS, abandonando os demais entes federativos à própria sorte, criando um cenário de quase caos na disputa por medicamentos do ‘kit intubação’".