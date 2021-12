São Paulo confirma transmissão comunitária da variante Ômicron

A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (17) a transmissão comunitária da variante Ômicron em três pessoas que não tiveram contato com o primeiro infectado, nem com outro viajante vindo do exterior e também não viajaram para fora do país. Os três novos casos são em duas mulheres de 22 anos e 65 anos, e em um homem de 30 anos. Agora, São Paulo capital já soma 13 casos da variante; todos estão cumprindo quarentena em casa e com sintomas leves. Vale lembrar que a cidade ainda espera o resultado dos exames para saber se 20 pessoas foram infectadas pela Ômicron em uma festa. Eles testaram positivo para covid, mas ainda não se sabe se estão com a nova cepa. O contágio aconteceu após homem infectado pela Ômicron estar em uma festa com 90 pessoas. Todas estão sendo monitoradas e até então 20 já testaram positivo para covid.

Veja também Infectado com Ômicron vai à festa com 90 pessoas em SP; 22 estão com covid

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.