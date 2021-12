Congresso aprova recursos para auxílio gás

A liberação do crédito de R$ 300 milhões para o auxílio gás foi aprovado nesta sexta-feira (17) pelo Congresso Nacional e deve atender 5,5 milhões de famílias brasileiras.

As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) serão beneficiadas.