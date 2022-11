Samu atesta morte de jovem vivo e equipe é afastada

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi afastada após um jovem de 23 anos, dado como morto, ser encontrado vivo pela perícia criminal no local do crime. O caso aconteceu no Espírito Santo.

Segundo a polícia, o jovem havia sido baleado na cabeça por criminosos e ficou jogado na rua. Uma equipe do Samu foi acionada e atestou o óbito do jovem; no entanto, quando os peritos chegaram ao local, ouviram os gemidos da vítima, e rapidamente chamaram outra equipe do Samu, que desta vez, atestou que o homem estava vivo.

A vítima foi levada para um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu.

A Coordenação do Samu disse ainda que lamenta o ocorrido e informou que vai abrir um procedimento interno para apurar as circunstâncias que envolveram o fato.