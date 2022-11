Pais tem 3.379 novos casos de covid-19 e 4 mortes nas últimas 24 horas

São Paulo também é o estado com mais mortes pela covid-19, 175.825, segundo o boletim do ministério. O Rio de Janeiro tem 75.908 óbitos. E Minas Gerais registrou 63.897 mortes.

Doze estados e o Distrito Federal não atualizaram dados no dia de hoje: Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Piauí, Maranhão e Tocantins.

