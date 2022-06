Rubens Barrichello homenageia influencer Jesse Koz cão Shurastey

Barrichello pilotou uma réplica do Dodongo, como era apelidado o veículo do rapaz. O piloto se encontrou com o brasileiro e seu golden retriever na Flórida, antes do acidente fatal. A gravação vai ao ar nesta segunda-feira (20).

O piloto Rubens Barrichello vai homenagear o viajante brasileiro Jesse Koz, morto no dia 24 de maio, em um acidente de trânsito nos Estados Unidos. Koz, de 29 anos, viajava o mundo em seu fusca ao lado do cachorro Shurastey.

