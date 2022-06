Cobra venenosa dá bote em morador que podava plantas em casa

Ela também é considerada 4ª cobra mais perigosa do Brasil é pelo seu veneno. Com uma ação proteolítica, o veneno da jararaca causa necrose e inchaço em quem for picado.

De acordo com a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), o homem podava a vegetação com uma tesoura de jardim e só notou a presença da serpente entre o muro e a planta quando ela tentou picá-lo.

Um homem quase foi picado por uma jararaca enquanto podava plantas no muro de sua casa, na última sexta-feira (17), em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

