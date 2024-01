Rodriguinho diz que quer ir ao paredão e ser eliminado do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto cinco participantes se enfrentam no paredão do BBB 24, Rodriguinho, que é o líder da semana, não vê a hora de deixar a competição.

Em conversa com os emparedados Pitel e Vinícius na tarde desta segunda-feira (22), o músico falou que está com saudades de sua mulher e da vida fora do reality.

Rodriguinho deixou claro que não apertaria o botão de desistência, mas que não acharia nada mal ter que disputar os votos do público. Ele fez até planos para quando for eliminado.

"Se eu for [ao paredão], já sei que ela [mulher] vai pegar um aviãozinho para vir", falou o cantor. "Não quero dar esse problema para a minha mulher. Se ela vier, é para voltar com o pacote dela. Vou ficar aqui [no Rio] uma semana, a gente vai almoçar nos restaurantes, curtir uma prainha", continua o cantor.

"Você vai ter que ir nos programas", comentou Fernanda.

"Vou nos programas. A gente dorme juntos toda noite assistindo, vendo vocês de lá", diz o pagodeiro. "Aí só vejo vocês lá no dia cem".

Não é a primeira vez que Rodriguinho causa incômodo nos colegas de confinamento por fazer "pouco caso" de sua vaga no reality. Na manhã desta segunda (22), Alane, que foi indicada por ele ao paredão, afirmou que lutou muito pelo sonho de estar no BBB e que o comportamento do cantor é de quem quer ir embora.