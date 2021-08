Roberto Jefferson chega ao presídio de Benfica, no Rio

O presidente nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson, chegou, nesta sexta-feira (13), ao presídio de Benfica, na Zona Norte, do Rio de Janeiro.

Jefferson foi preso nesta sexta no inquérito das milícias digitais, chegou ao presídio de Benfica, na Zona Norte, por volta das 15h. Ele tinha deixado a Superintendência da Polícia Federal do Rio cerca de 20 minutos antes, para dar entrada no sistema prisional fluminense.

De acordo com o G1, o ex-parlamentar esteve no Instituto Médico-Legal (IML) do Rio, onde passou um exame de corpo de delito.

Roberto Jefferson foi preso em casa, em Comendador Levy Gasparian, na Região Serrana do Rio, após autorização da prisão preventiva partir do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).