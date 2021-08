Ministério Público do Rio pede prisão de Flordelis

Na última quarta-feira (11), por 437 votos contra 7, Flordelis teve seu mandato cassado na Câmara dos deputados. Advogados da família de Anderson já tinham entrado na Justiça do Rio com um pedido de prisão logo depois que a ex-deputada perdeu o mandato.

Em 2020, ela e mais 10 pessoas foram denunciadas pela morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada. Na época, ela não pode ser presa devido a 'imunidade parlamentar'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.