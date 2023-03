Ricardo se incomoda com MC Guimê após treta no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Festa do Líder do BBB 23 foi marcada por tretas e discussões. Após se desentender com Cara de Sapato, MC Guimê também discutiu com Ricardo. Em papo com Sarah Aline, o biomédico ressaltou que ficou chateado com o aliado.

Ricardo: "Fez eu me indispor com o cara. Guimê viajou. Está dando uma de Alface."

Ricardo: "Fiquei chateado. Me expôs. Não gosto dessas coisas. Agora já era. Estou com mano, estou com mano. Mas ele foi falar para a Amanda que era prioridade de voto dele. Como ele vira para a Amanda e fala um negócio desse?"

A discussão entre os aliados ocorreu após a treta entre o cantor e Cara de Sapato. O biomédico foi dar sua opinião sobre o assunto e o artista não gostou da resposta.