Larissa e Fred têm DR em festa do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da treta entre MC Guimê e Cara de Sapato, Larissa e Fred também discutiram a relação na festa do Líder do BBB 23. O casal comentou sobre o relacionamento e seu impacto no jogo.

Fred: "Você está se divertindo sem mim. Eu estou me divertindo sem você. E quando a gente está junto, é gostoso. Isso, para mim, é viver, está ligada? (...) A gente não está forçando, está só vivendo. Eu quero muito que você seja feliz. Comigo ou sem mim."

Larissa: "A partir do momento em que você recuar, eu vou recuar. Eu não quero prejudicar você e não quero me prejudicar."

Larissa: "Eu falei desde o começo para você que a minha intenção era não ficar com ninguém aqui, porque não quero que me vinculem a ninguém. A partir do momento que eu botar na minha cabeça que não é para ser, não é para ser, entendeu?"