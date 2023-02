Ricardo repreende Sarah Aline sobre Big Fone no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo e Sarah conversaram hoje sobre uma possível ligação no Big Fone no BBB 23. O brother, que está preocupado com sua permanência no programa, deu uma bronca na sister.

Ricardo decidiu ficar do lado de fora para atender o Big Fone, caso toque. "O pessoal que tá lá dentro, até eles apertarem pra abrir a porta, dá tempo de eu chegar no outro (Big Fone)", disse o brother.

Aline chegou perto dos dois, e Ricardo deu um recado para as duas colegas: "Nem ousem atender aquilo ali", disse ele. Falando com Sarah, ele comentou: "Não se atreva. Se você for atender e passar na minha frente, eu pego um copo e mando nas suas pernas", disse ele, em tom de brincadeira. Sarah não ficou quieta: "Eu pulo o copo, atendo essa p*rra e te coloco no Paredão. Eu ia te jogar na piscina", disse ela, rindo.

Aline concordou: "Tá justificado. Agora deveria tocar", brincou a cantora.