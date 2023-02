Gustavo e Key Alves rezam após transarem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início desta sexta-feira (3) foi quente para Gustavo e Key Alves no BBB 23 (Globo). O fazendeiro venceu a Prova do Líder nesta quinta-feira (2), e a comemoração foi no quarto do novo rei da casa. Após uma noite agitada, ele e a jogadora de vôlei foram para debaixo do edredom, beijaram e esquentaram o clima no Quarto do Líder.

O que aconteceu depois, já por volta das 7h desta sexta, foi o que deixou a web ainda mais surpresa: os dois participantes saíram do edredom e oraram juntos. "Obrigada por hoje o Senhor ter dado a oportunidade de ganhar a Prova, fiquei muito feliz. Que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça sua vontade, além das nossas", disse Gustavo.

Em seguida, Key acompanhou o amado e os dois rezaram juntos Ave Maria e Pai Nosso. A cena viralizou nas redes sociais e ganhou diversos comentários. "Equilíbrio é tudo", escreveu um usuário. "Key e cowboy rezando Ave Maria depois dos finalmente", brincou outro.