Ricardo rebate Amanda e acusa: 'Quer aparecer agora aos 45 minutos do segundo tempo?'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar de ter se livrado do décimo primeiro Paredão do BBB 23, Amanda Meirelles não se conforma com os votos recebidos dos participantes do Quarto Fundo do Mar. O que mais magoou a médica foi saber que Ricardo Camargo a indicou para berlinda e ela acabou acusando o brother de traição. Os dois chegaram a discutir feio e o affair da Líder Sarah Aline não gostou da cobrança feita pela sister.

Em conversa com Gabriel Santana e Marvvila, Alface reclamou. Ele comentou que poderia ter votado em Larissa Santos, mas pensou melhor porque a professora de Educação Física tinha acabado de voltar da repescagem. "Vai ser a coitada, a injustiçada agora ? É cada uma que eu vejo!", debochou.

"Voto em quem eu quiser, quem eu acho que não está se mostrando no game. Para mim, os dez que ficarem no game são quem estão contribuindo. Mas quer aparecer agora, aos 45 minutos do segundo tempo?", completou o biomédico.

Ricardo também relembrou a discussão que os dois tiveram no último Jogo da Discórdia para justificar o voto em Amanda. "Sabe o que é? Não está querendo ser magoada! E várias vezes já tive embates. No último jogo da Discórdia eu voltei tranquilão. Ela veio falar que eu me exaltei, que estava errado, mas foi o meu melhor Jogo da Discórdia. Eu parei, conversei, e ela veio dizer... 'Você foi grosso'. Ah, vai te catar! Aqui é um jogo", explanou.