Dania Mendez, dentro do La Casa dos Famosos, faz oração para participantes do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dania Mendez, a mexicana que participou do BBB 23, segue com os brasileiros em seu pensamento. Nesta segunda-feira (27), a participante foi flagrada rezando pelos jogadores do reality do Brasil dentro do La Casa dos Famosos e as imagens do momento viralizaram nas redes sociais.

"Também peço ao Senhor por todos os meus companheiros do Brasil", pediu Dania, em uma roda com outros brothers. "Que estejam bem e tenham forças para continuar nesse desafio que você sabe que não é fácil. Que permanecemos unidos, conhecendo gente extraordinária. Fazendo mais um ano, sendo perfeitos ou imperfeitos".

Não é a primeira vez que a participante do programa mexicano fala sobre os brasileiros. No último sábado (25), Dania revelou que está com saudades dos jogadores do BBB 23 e que pretende vir ao Brasil o quanto antes.

"Ir para o Brasil serviu como uma distração para mim, sair um pouco, respirar outro ar, conhecer novas pessoas. Sinto muitas saudades de todos já, mesmo ficando poucos dias. Me trouxe pessoas com uma alma incrível, com um coração lindo... Vou voltar para o Brasil", afirmou.

Dania Mendez acabou deixando o BBB 23 após o caso de importunação sexual dentro da casa. Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos após avançarem na mexicana no programa, e estão respondendo a um inquérito.