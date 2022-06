Resultado para atendimento especializado no Enem já está disponível

A consulta ao resultado para atendimento especializado no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está disponível a partir desta terça-feira (7). Os participantes interessados em entrar com um recurso contra o resultado têm até o próximo domingo (12) para a solicitação. Já o resultado será divulgado no dia 22 de junho.

Conforme o cronograma do Enem, os candidatos que quiserem ter o tratamento por nome social devem fazer a solicitação entre 23 e 28 de junho. O resultado e o prazo inicial dos recursos iniciam no dia 5 de julho e terminam no dia 10 do mesmo mês, e o resultado dos recursos estará disponível no dia 15.

Segundo o edital, cabe ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, "assegurar recursos de acessibilidade e/ou tratamento pelo nome social para participantes que requeiram desde que comprovem a necessidade".

A solicitação do atendimento especializado deve ser feita no ato da inscrição. Entre as condições previstas no edital, estão baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar, discalculia, gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e/ou pessoa com outra condição específica.

Este ano o Enem teve 3.396.597 inscrições, sendo que 3.331.531 farão a prova impressa e 65.066 a digital, de acordo com o Ministério da Educação (MEC). Deste total, 2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa de inscrição e 1.368.244 (40,28%) são pagantes.