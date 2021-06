Resultado de recurso para pedido de isenção do Enem estão disponíveis

O resultado dos recursos para isenção no Enem 2021 estão publicados na Página do Participante para quem fez a solicitação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o exame, adverte que a aprovação da isenção ou da justificativa de ausência não garante a participação na prova.

Quem tem interesse em realizar o Enem 2021, isento ou não, deve fazer a inscrição a partir desta quarta-feira (30). E quem se ausentou no Enem de 2020, também pode justificar.

No momento da inscrição, o participante deve escolher se quer fazer a prova impressa ou digital. Nesta edição, o Inep disponibilizou mais de 101 mil inscrições para a modalidade digital do exame, que é exclusiva para quem já concluiu o ensino médio, ou está concluindo em 2021.

Para fazer a inscrição no Enem 2021, todos os interessados precisam ter cadastro no portal do Governo Federal e criar login único e senha. Quem já está cadastrado terá acesso, no período de inscrição, à Página do Participante. As inscrições vão até o dia 14 de julho.