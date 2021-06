Morre bispo Vanderley Santiago, irmão de apóstolo que vendia feijões para cura da Covid

Segundo o G1, Vanderley procurou atendimento no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, testou positivo para Covid e, posteriormente, foi transferido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde sofreu uma parada cardiorespiratória e não resistiu. A vítima já havia tomado a primeira dose da vacina contra a Covid em 16 de junho.

