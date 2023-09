Restaurante deve indenizar cliente que encontrou cabelo na comida

São direitos básicos do consumidor a proteção da saúde e a segurança contra os riscos no fornecimento de produtos considerados perigosos. Assim, mesmo que o estabelecimento comercial não adote conduta nociva, ele deve zelar pela integridade física dos seus consumidores. Leia mais em Amazonas Direito.

