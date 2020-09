Renovação da CNH segue suspensa por prazo indeterminado

Foi divulgado nesta sexta-feira (25), que que o prazo para renovação das carteiras de habilitação vencidas durante a pandemia do novo coronavírus segue suspenso por tempo indeterminado.

Segundo um site do sistema Record, as informações foram repassadas pelo diretor-geral do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), Frederico de Moura Carneiro: "Tivemos uma medida que interrompeu os prazos de vencimento da CNH desde o dia 29 de fevereiro por conta da decretação do estado de calamidade pública. Todos os Detrans das 27 Unidades da Federação ficaram com as atividades paralisadas. Os condutores não tinham condições de dar seguimento", afirmou ele.

Ele destacou ainda, que a retomada dos prazos acontecerá "gradativamente". “Alguns Estados já estão normalizados, mas enquanto houver um Detran que não esteja 100% funcionando, não podemos revogar essa interrupção”, disse à imprensa.

Diante da situação, Carneiro orienta que os motoristas de Estados com o Detran já aberto procurem pela renovação o mais rápido possível. “A partir do momento em que a gente voltar para a regra normal, vai haver uma enxurrada de acessos aos órgãos de trânsito”, previu.