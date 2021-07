Renan Calheiros quer convocar ex-cunhada de Bolsonaro à CPI da Covid

Após o escândalo dos áudios da ex-cunhada de Bolsonaro afirmando que o presidente tem envolvimento em esquema de rachadinhas, o senador Renan Calheiro decidiu convocar a mulher para falar na CPI da Covid.

Segundo o colunista do G1, Gerson Camarotti, Renan que afirmou que apresentar o requerimento ainda hoje e quer saber se "houve espelhamento do caso das rachadinhas na gestão da pandemia por parte do governo federal".

Isso porque um dos suspeitos no crime é um coronel da reserva do Exército e de acordo com Calheiros, o Ministério da Saúde também está repleto deles:

"Quantos coronéis há no Ministério da Saúde? No gabinete, nesse esquema da rachadinha, foi um coronel [referência à reportagem do Uol]. Quero saber se o senador Flávio [filho de Bolsonaro] influenciou nessas nomeações. E se o vereador Carlos [também filho] teve influência no gabinete paralelo. Por isso, quero convocar a Andrea", disse ao colunista.