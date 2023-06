Relator vota por inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos

Gonçalves foi o primeiro ministro do Tribunal Superior Eleitoral a proferir voto. Faltam ainda as manifestações de Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

O relator votou ainda pela absolvição do ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Netto. Após cerca de 3 horas, julgamento foi suspenso e será retomado com os votos de outros ministros na quinta-feira (29)

Bolsonaro é acusado de ilegalidade por conta de reunião com embaixadores, realizada no Palácio do Planalto, em julho de 2022, onde proferiu ataques contra o sistema eletrônico de votação.

