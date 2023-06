Idosa morre após motorista de ônibus frear bruscamente para evitar colisão

A empresa de ônibus disse que irá apurar as causas do acidente.

Em nota, a prefeitura deu detalhes sobre o ocorrido: "A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) foi informada na manhã desta segunda-feira, 26, de um acidente que causou a morte de uma pessoa dentro de veículo da linha de ônibus 741 - Valadares. O coletivo trafegava pelo Viaduto Helio Fádel Araujo em direção à Avenida Brasil. No trajeto, o ônibus acabou sendo fechado por outro veículo, sendo necessário frear bruscamente para evitar uma colisão. Durante este procedimento, a passageira que estava sentada no banco à frente do cobrador sofreu uma queda que levou ao seu falecimento. A Prefeitura lamenta profundamente esta perda e se solidariza com os familiares da vítima."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.