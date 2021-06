Relator no processo de cassação vota pela perda de mandato de Flordelis

Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo da deputada Flordelis (PSD-RJ) no Conselho de Ética da Câmara, leu nesta terça-feira (1º) parecer onde pediu a cassação do mandato da parlamentar.

De acordo com o G1, agora caberá ao conselho votar o parecer, o que deve acontecer somente na próxima semana. Se o conselho votar favorável à cassação, o processo seguirá para o plenário da Câmara, ao qual cabe a palavra final sobre o tema.

Flordelis é acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A deputada nega o crime.

A parlamentar responde por homicídio triplamente qualificado, "motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima", tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

A parlamentar não pode ser presa devido a imunidade parlamentar, por meio da qual somente flagrantes de crimes inafiançáveis são passíveis de prisão. Desde setembro, Flordelis tem sido monitorada por tornozeleira eletrônica.