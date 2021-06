Fiocruz assina contrato com AstraZeneca para produção de IFA no Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz assinou nesta terça-feira (1º) o contrato de transferência de tecnologia com a farmacêutica AstraZeneca para fabricação no Brasil do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) da vacina contra Covid-19.

De acordo com a CNN Brasil, em outubro deve ser entregue as primeiras doses da vacina 100% nacional. A partir do segundo semestre, com a incorporação da tecnologia da produção da matéria-prima, a Fiocruz deve entregar 110 milhões de doses da vacina Covid-19.

O contrato servirá para garantir matéria-prima para o país enquanto a vacina 100% nacional não fica pronta.