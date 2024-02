Receita paga lote residual do imposto de renda nesta quarta-feira

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado – por exemplo, a conta informada foi desativada –, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

A Receita Federal paga nesta quarta-feira (31) o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física deste mês de janeiro. O valor total do crédito é de R$ 800 milhões e vai beneficiar mais de 306 mil pessoas.

