Receita libera consulta ao último lote de restituição do IR; saiba mais

A Receita Federal libera nesta quarta-feira (23), a consulta ao 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. De acordo com o R7, a consulta está disponível da página na internet, os contribuintes também podem saber se estão no quarto lote de restituição pelo aplicativo do Fisco disponível para os sistemas Android e iOS.

Fazem parte deste penúltimo lote todos aqueles que entregaram a declaração até o dia 16 de setembro. Quem enviou a declaração e não teve a restituição liberada em nenhum dos cinco lotes de restituição caiu na malha final e terá que acertar as contas com a Receita Federal.

Caso o valor a ser restituído não apareça na conta bancária, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.