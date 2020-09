Caixa deposita nova parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira

A Caixa deposita nesta quarta-feira (23) mais uma parcela do auxílio emergencial que deve beneficiar 4 milhões de pessoas nascidas em agosto. Além de outros 1,6 milhão do Bolsa Família, com NIS final 5. No entanto, os beneficiários do bolsa família vão o novo valor do auxílio, que agora é R$ 300. As informações são do site R7.

O valor fica disponível na conta poupança digital e pode movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem para realizar compras na internet, pagamentos de boletos e passar nas maquininhas dos estabelecimentos comerciais. Os saques e transferências só estarão disponíveis em outra data, a partir de outubro.