Receita Federal paga hoje restituições do último lote do IR

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (30) as restituições do quinto e último lote do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano-base de 2020. Cerca de 358.162 contribuintes devem receber a restituição estimada em R$ 562 milhões.

A consulta pode ser feita no site da Receita e no aplicativo disponível para tablets e smartphones.

De acordo com o G1, o lote do IR também inclui contribuintes com prioridade legal:

- idosos acima de 80 anos (4.955);

- contribuintes entre 60 e 79 anos (47.465);

- contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (4.927)

- contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (19.211)