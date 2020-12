Receita Federal abre nesta terça-feira consulta ao lote residual do IRPF

A Receita Federal abre nesta terça-feira (22), a partir das 10h (horário de Brasília), a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de dezembro. Cerca de 202.388 contribuintes serão beneficiados no dia 30 de dezembro, somando mais de R$ 354 milhões.

De acordo com a Agência Brasil, ao todo, R$ 135.760.171,76 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, sendo 3.470 idosos acima de 80 anos, 27.172 entre 60 e 79 anos, 2.995 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 11.563 cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, 157.188 contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até 15 de de dezembro.

A consulta por ser feita no site oficial da Receita Federal ou por meio do aplicativo disponível para tablets e smartphones.