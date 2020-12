Governo envia SMS e pede devolução de auxílio emergencial indevido

O governo federal vai enviar, nos próximos dias, mensagens de textos pedindo a devolução de parcelas do auxílio emergencial para as pessoas que receberam indevidamente, ou seja, casos de irregularidade.

"Todos aqueles que receberem a mensagem de texto poderão contestar a informação através do site da Dataprev. O período para contestação termina no dia 31/12 . Após este prazo, não será possível contestar, apenas proceder com a devolução do recurso recebido", informou o Ministério da Cidadania por meio de uma nota.

De acordo com a Agência Brasil, para não cair em fraude, é necessário ter muita atenção com dois fatores importantes: a mensagem enviada deve conter o CPF do beneficiário e, também, o link para o site do Ministério da Cidadania. A mensagem será enviada pelo número 28041 e, segundo o alerta do ministério, “qualquer mensagem enviada de um número diverso, com este intuito, deve ser desconsiderada".

Conforme levantamento do governo, cerca de R$ 230 milhões já foram devolvidos por aproximadamente 197 mil pessoas que receberam o benefício indevidamente. Essas devoluções foram feitas pelo site e app do auxílio emergencial .