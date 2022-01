Reaplicação da prova do Enem começa neste domingo

A reaplicação do Enem nos próximos dois domingos é uma segunda chance para os isentos de 2020 que não compareceram à prova e tiveram oportunidade de se reinscreverem para o Enem 2021. É também para quem teve o pedido por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas ou ter tido dificuldades logísticas no dia da aplicação; e, por fim, para os candidatos do sistema prisional, que estão em privação de liberdade.

Essas pessoas devem conferir o cartão de confirmação de inscrição, disponível na página do participante, no portal gov.br, na internet, com login e senha. O cartão contém informações importantes para o exame, como as datas – 09 e 16 de janeiro - local de prova e horário de aplicação. No mesmo cartão também está o número de inscrição do candidato, além da língua estrangeira escolhida, nome social e atendimento especializado, se for o caso.

O documento precisa ser acessado, porque só assim é possível saber onde realizar a prova. O documento não é exigido no dia do exame. Mas, o INEP recomenda que seja impresso e levado no dia da aplicação, como forma de garantir as informações oficiais à mão, se preciso.

Outra orientação é que, se o candidato não sabe como chegar ao local de prova, procure informações de que tipo de transporte leva à unidade ou até mesmo realize o percurso como teste.