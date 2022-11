Rato protagoniza cena inusitada em jogo do Brasil e ganha até torcida; veja

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma torcedora do Rio de Janeiro flagrou uma situação inusitada durante uma partida do Brasil na Copa do Mundo. Beatriz Laidens estava em um bar com amigos quando flagrou um rato "ilhado" após um alagamento se formar na rua em que estavam.

Beatriz publicou a cena no TikTok e, em um dia, o vídeo já acumula mais de 1 milhão de visualizações. "E eu que fui assistir o jogo com os meus amigos até que... Achamos um ratinho ilhado e ficamos todos com muita dó. Todo mundo só conseguia prestar atenção e torcer por ele", diz ela.

Nas imagens, Beatriz registra os amigos assistindo ao jogo de uma mesa de bar, enquanto na parte de fora do estabelecimento há uma chuva forte caindo. Na sequência, ela flagra um rato em cima de uma estrutura que segura um guarda-sol. O bicho aparece molhado -e sem conseguir sair do local.

"Quando vinha carro a gente ficava muito nervoso, mas ele como um bom carioca 'lelek' de rua aguentou o tranco", escreveu ela, ao mostrar que os veículos jogavam muita água na direção do rato ao passarem pela rua alagada.

Em dado momento, um grupo de dentro do bar começa a gritar e comemorar, olhando para a rua. "Parece gol, mas era só a gente comemorando quando ele conseguiu sair e ser livre" explica Beatriz.

Nos comentários, diversas pessoas se divertiram com a situação. "Eu não aguento com ele limpando a cara", escreveu uma usuária. "Quando um bebezinho desse aparece dentro de casa e outro tipo de emoção", relatou outra. "Ô moça, você me fez ficar com dó de um rato", disse uma terceira. "Isso é muito Rio de Janeiro", opinou outro.