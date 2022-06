Raiva humana mata quarta criança após surto da doença em comunidade rural

Mais uma criança morreu vítima do vírus da raiva humana na zona rural de Bertópolis, no Vale do Mucuri, conforme comunicado da Secretaria de Saúde de Minas Gerais nesta sexta-feira (17). Esta é a quarta morte pela doença após um surto do vírus nesta região.

De acordo com a secretaria, a criança tem 4 anos e faleceu no dia 28 de maio. As outras três mortes foram registradas em abril e as vítimas tinham 5, 11 e 12 anos.

Ainda conforme o comunicado da secretaria, há um sexto caso sendo investigado em uma área rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O paciente está em observação hospitalar.