Inep divulga resultados de recursos para o Encceja

stá disponível no site do Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o resultado do recurso para atendimento especial ou alteração do nome social para o Encceja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2022.

O Encceja é destinado a pessoas que não concluíram seus estudos de forma regular, na idade prevista pelo Ministério da Educação.

Para concluir o ensino fundamental, os candidatos devem ter pelo menos 15 anos de idade e 18 anos para o ensino médio. A inscrição é gratuita e voluntária.

São avaliadas competências, habilidades e saberes adquiridos dentro e fora do processo escolar.

As provas do Encceja acontecem no dia 28 de agosto.

Para verificar o resultado dos recursos e conferir os dados de inscrição, o candidato deve ter login e senha da plataforma GOV.BR.