Raio atinge acampamento bolsonarista e deixa manifestantes feridos

Três viaturas e 11 agentes do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local para ajudar os ferido. A mulher que ficou machucada teve dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. A corporação diz que, após o resgate, ela estava “consciente, orientada e estável”.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas neste domingo (18) depois que um raio atingiu uma tenda em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem intervenção das Forças Armadas contra o resultado das eleições.

