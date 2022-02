'Rainha do Piseiro' é presa por importunação sexual

A cantora, digital influencer e dançarina Ketney Karol, conhecida como "Rainha do Piseiro", foi presa em flagrante neste sábado (5), na cidade de Juazeiro do Norte (CE). Ela foi conduzida à delegacia por importunação sexual, ato obceno em via pública, desacato, perturbação do sossego e violação de domicílio.

A jovem tem mais de 18 mil seguidores no instagram onde realiza coreografias de Piseiro, e publicou uma série de stories enquanto estava detida no carro de polícia. "Oi, gente. Dois policiais que não valem nada, sabe por quê? Porque eu tava bebendo, eu estava bebendo num estabelecimento, e um cara não queria que eu estivesse bebendo porque eu não quis f**** com ele", disse Ketney. Conforme a secretaria de segurança, a dançarina foi colocada à disposição da Justiça.