Quem teve pendências na declaração do IRPF vai ser alertado por carta

Quem teve pendências na declaração do Imposto de Renda deste ano, deve receber nos próximos dias uma carta da Receita Federal alertando para as irregularidades.



O chamado Projeto Cartas 2021 vai avisar ao contribuinte que, em caso de erro na declaração apresentada, este é momento para providenciar a correção, enviando uma declaração retificadora.



O Fisco anunciou que serão enviadas 550 mil cartas ao longo do mês de julho até a primeira semana de agosto.



O contribuinte deve aproveitar esse período e regularizar a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal. Com isso ele evita a autuação e cobrança de multas. Depois de receber intimação ou notificação, não é mais possível corrigir a declaração.



Para saber se você caiu na malha fina, o contribuinte deve consultar a declaração que enviou à Receita no serviço ‘Meu Imposto de Renda’, disponível no e-Cac, site do Fisco. Se estiver escrito “pendência no extrato”, será necessário prestar as informações solicitadas. Não é preciso comparecer às unidades da Receita Federal.