Queiroga será ouvido na Comissão da Covid e população pode participar

De acordo com a Agência Senado, a audiência tem o objetivo de debater o Plano Nacional de Imunização e o cumprimento dos respectivos prazos, bem como as medidas de combate à pandemia. E a população pode participar enviando dúvidas, críticas e sugestões por meio do portal e-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado: 0800 612211.

