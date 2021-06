Maioria de mortes por covid-19 já ocorre em pessoas com menos de 60 anos

De acordo com a Agência Estado, em maio, esse índice era de 44,6%. Em todos os meses do ano passado, esse porcentual ficou sempre abaixo dos 30%. O levantamento do Estadão aponta que 20,7% de todos os mortos por covid em junho não eram de fator de risco, menores de 60 anos e sem nenhuma doença crônica.

Cerca de 54,4% das pessoas que morreram de Covid-19, em junho deste ano, tinham menos de 60 anos, é o que aponta os dados tabulados pelo Estadão no Sivep-Gripe, sistema do Ministério da Saúde que registra internações e óbitos pela doença.

