Queiroga diz que casos de varíola dos macacos permanecem estáveis

“O último caso de pólio no Brasil foi em 1989, na Paraíba. Nós não queremos mais pólio nem na Paraíba e em nenhum estado do Brasil. Então vamos levar as crianças para receber a vacina”, incentivou o ministro.

“A vacina pode ser fracionada, ou seja, podemos expandir o número de pessoas beneficiadas”, disse o ministro. Segundo Queiroga, é possível que no segundo semestre de 2023 tenhamos uma vacina nacional para combater a doença. No entanto, o ministro ressalta que o surto na Europa já vem diminuindo.

O ministro da saúde Marcelo Queiroga afirmou que o número de casos de varíola dos macacos encontra-se em estabilização e com tendência de queda. Ele declarou isso durante entrevista ao programa A Voz do Brasil desta terça-feira (13).

