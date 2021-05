Queiroga afirma que 'medidas foram tomadas' após caso de variante indiana

Após divulgação da nova variante indiana, identificada no Maranhão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje (21) que todas as medidas sanitárias já foram tomadas para isolar a cepa, mas lembrou que o fenômeno biológico não obedece leis exatas e necessita de todo o cuidado.

Sobre o monitoramento, Queiroga disse que mantém conversas com secretários estaduais de Saúde e principalmente, no momento atual, com o secretário do Estado do Maranhão, Carlos Lula. "O importante é dizer que a Vigilância em Saúde no Brasil, ela é muito boa. Esse caso foi detectado prontamente, todas as medidas sanitárias foram tomadas e nós esperamos que não haja uma propagação dessa variante indiana aqui no Brasil", disse o ministro a jornalistas, enquanto visitava uma fábrica de insumos veterinários no interior de São Paulo.

"Foi confirmado em São Luís, esses casos foram isolados, tanto os pacientes como os seus contactantes. A detecção é no Maranhão, então o secretário Carlos Lula, que é o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, está em contato permanente conosco, para que tenhamos a condição de isolar essa variante e ela não se propague para o Brasil. Mas é um fenômeno biológico, que não é matemático. É preciso que tenhamos os cuidados", acrescentou.

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) foi notificada pela Anvisa acerca de um caso suspeito da variante indiana do coronavírus em Fortaleza, capital do estado. No dia 18 de maio foi realizada visita técnica ao local de isolamento do viajante, com equipes técnicas da Vigilância Sanitária do Estado e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), além de equipe de Epidemiologia do Município de Fortaleza.