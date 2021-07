Queda das mortes por Covid no Brasil aponta efeito da vacinação

A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil está em queda desde o dia 20 de junho e se manteve assim no mais recente balanço do consórcio dos veículos da imprensa, Foram 1.558 mortes nos últimos 7 dias.

Especialistas ouvidos pelo G1 apontam que os números da queda estão entre os dados que já mostram a efetividade da vacina em grupos (sobretudo idosos) que estão totalmente imunizados.

Apesar disso, eles alertam que a pandemia não está controlada e que a chegada da variante delta ainda é um risco para aqueles que não tomaram as duas doses da vacina.

"A vacinação com duas doses dos idosos (é a explicação para a queda). A cobertura já está bem elevada nesta faixa, acima dos 60%. Acima dos 70, 80 e 90 ainda é maior. No número de casos, o impacto só vai ser maior com o avanço da vacinação", afirma Julio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz.

O avanço da vacinação entre as pessoas acima de 60 anos é apontado pelos pesquisadores e especialistas como um dos principais motivos da queda das mortes por Covid no Brasil.

As mortes de pessoas acima de 80 anos começaram a cair ainda em março e, em abril, a queda passa a ser vista nos grupos de 60 a 69 anos e de 70 a 79 anos.

Os dados são corroborados por um estudo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Sul do Rio Grande do Sul, e da Universidade Harvard, dos Estados Unidos, que concluiu que a vacinação no Brasil evitou a morte de 43.082 pessoas com mais de 70 anos por Covid-19.