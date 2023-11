Quase 4 milhões de candidatos enfrentam prova do Enem neste domingo

Inicia neste domingo (5), as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em todo país. No total, quase 4 milhões de candidatos se inscreveram nesta edição.

E na primeira etapa, eles vão testar seus conhecimentos de linguagens e ciências humanas. O ápice da fase é a temida redação que tem pontuação significativa na prova.

O exame começa às 13h30 (horário de Brasília), mas os portões fecham antes, pontualmente às 13h. Por isso, o recomendado é chegar aos locais de prova às 12h, munido de documento de identificação com foto e canetas de tinta preta.

A prova tem duração máxima de cinco horas e meia, por isso, é recomendável levar um lanche leve como barra de cereais, uma fruta, chocolate e similares.

O local de confirmação pode ser consultado no site do Inep, na página do participante https://enem.inep.gov.br/participante/.