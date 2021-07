Quase 10 mil doses de vacinas de covid-19 são descartadas em Minas Gerais

Falta de energia, falha em equipamentos, falha no transporte e vandalismo são as principais causas para inutilização de imunizantes.

"Durante a distribuição das 28 remessas pela Rede de Frio Estadual, esta foi a única que apresentou ocorrência de excursão de temperatura, o que corresponde a 0,07% de todas as doses distribuídas", diz trecho do documento. Até o dia 25 de junho, foram descartadas 11.764 doses de vacinas contra a covid-19 no estado. O descarte é feito após avaliação do Ministério da Saúde.

Conforme o UOL, as vacinas estavam sendo transportadas de avião e durante o percurso, uma das caixas de armazenamento teve um problema técnico, que levou a uma variação de temperatura que comprometeu as doses.

Cerca de 9.600 doses de vacinas contra a Covid-19 foram desperdiçadas no dia 11 de maio durante a distribuição para o município de Governador Valadares, em Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo governo do Estado, nesta semana.

