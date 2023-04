Provocação, desabafos e conversas sobre Paredão marcam madrugada do BBB23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O 13º Paredão do BBB 23 (Globo) será formado neste domingo (9) e o Top 9 teve uma madrugada tranquila, onde a grande maioria dos brothers e sisters dormiram cedo e acordaram em momentos diferentes da noite.

Mesmo assim, houve tempo para mais conversas sobre a recente mudança de quarto de Cezar Black, desabafos e conversas sobre o Paredão.

Confira os destaques da madrugada:

*

BROTHERS FAZEM CONTAS PARA RETA FINAL

Fred Nicácio, Cezar Black e Sarah Aline tentaram adivinhar o ritmo que o programa assumirá em sua reta final.

A 17 dias do fim do programa, 6 pessoas ainda precisam ser eliminadas em 15 dias, descontando-se os dois dias de votação da final com o Top 3.

Cezar Black: "Comecei desacreditar nisso de sair dois no mesmo Paredão. Vocês fizeram as contas?"

Sarah: "Sim, tem que sair duas em algum momento".

Fred Nicácio: "Tem que sair duas agora, duas no próximo paredão e mais um, ai ficam 3".

Cezar, então, sugeriu que ao invés de Paredões com duas pessoas saindo, podem acontecer Paredões extras.

PROVOCAÇÃO AO DESERTO

O trio também comentou a ida de Cezar Black ao Quarto Deserto.

Cezar Black: "O clima tá uma m*rda lá dentro, por causa daquele quebra pau mais cedo. Chegou ao ponto da Aline sugerir de eu dormir no chão, com a cama de casal sobrando. Ela falou 'tem o chão ali, se você quiser'. Eu fiquei calado e ela saiu".

Quando eu voltei no quarto, elas já mudaram de posição, tinham deixado uma cama separada. Eu devia ter confrontado ali no quarto quando falaram. Cezar Black

"Elas querem justificar como se eu fosse incoerente, porque na cabeça delas por causa da situação, eu teria que colocar a Domitila de qualquer jeito", completou.

"Tô incomodando pra c*r*lho. Tô achando é ótimo. Elas tão p*tas que eu tô lá", disse Black.

DOMITILA DÁ SUA VERSÃO DE TRETA

Domitila acordou durante a madrugada do BBB 23 (Globo) e conversou com Ricardo Alface na área externa sobre os problemas com Cezar Black.

Domitila: "Eu fui a única pessoa que tive coragem e audácia que falei 'não vou falar pro Facinho não votar em você e te dar o Anjo'. 'Se minha prioridade é Sarah e Fredão, não vou dar o Anjo pra você'. Prefiro parar num Paredão porque fui fiel às minha falas e coerência de jogo do que ficar indo babar porque ele é Anjo e, se eu pegar, posso não ir. Eu já fui Indicada a 8!"

Ricardo: "Velho, se esse anjo for autoimune, vou ficar muito p*to".

Eu falo isso desde que a Key estava aqui: não vou comprar B.O de ninguém. Na cabeça dele, sou a única pessoa que quando ele mais precisa, deixa ele no vamos ver. É 'venha a nós' e 'vosso reino' nada. Domitila

POSSÍVEL INDICAÇÃO DO LÍDER

Ricardo criticou bastante Fred Nicácio por ficar ao lado de Cezar Black e disse que pode indicá-lo se o enfermeiro estiver imune.

Ricardo: "O Fredão é o advogado do Black em tudo que ele faz. A maior m*rda que ele faz, o Fred vai tentar achar beleza. O Black pegar e tentar me botar no Paredão e me botar na Xepa sendo Líder é corajoso, mas quando eu boto o Black na Xepa é covardia! É covardia! Disso eu não esqueço".

"Se o Black não for para esse Paredão, provavelmente, posso votar nele. Para mim, todo mundo aqui é alvo, tirando a Sarah e você", disse.

RECORDE?

Amanda disse acreditar que consegue igualar ou superar as oito indicações de Domitila ao Paredão -a Miss Alemanha venceu seis votações e escapou duas vezes no Bate e Volta.

A médica mostrou a Ricardo seu colar de Monstro (Anjo da semana, Cezar Black indicou Amanda e Aline ao 13º Paredão) e brincou:

Amanda: "Daqui a pouco eu alcanço a Domitila... Quinta indicação."Ricardo: "Daqui a pouco você chega lá, Amandinha. O importante é bater recordes e sobreviver."Amanda: "Se eu conseguir chegar até ela, tô quase na final."