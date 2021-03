Prouni: termina terça-feira prazo de inscrição na lista de espera

Interessados em entrar na lista de espera de bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) devem acessar a página de inscrição, com seu número e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente, até esta terça-feira (2), e manifestar interesse em participar do processo.

Agora não é como a segunda chamada, a espera não é automática. O resultado da inclusão na lista sai no dia 5 de março.

Os pré-selecionados devem comprovar as informações declaradas no ato da inscrição, que vai de 8 a 12 de março. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa. E para as bolsas parciais, de até três salários mínimos por pessoa.

É importante ficar atento porque os resultados da espera vão sendo divulgados aos poucos, conforme a disponibilidade de vagas. O interessado deve acessar o sistema todos os dias, até o encerramento do período, para ver se conseguiu a bolsa. Lembrando que o Ministério da Educação não envia mensagens informando sobre a aprovação.

Outro lembrete importante: quando o candidato for pré-aprovado, ele também deve ficar atento ao prazo para apresentar a documentação exigida, como comprovantes de renda, identificação pessoal, endereço e escolaridade.

O Prouni permite o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior e só podem tentar uma bolsa candidatos que fizeram o Enem mais recente e obtiveram pelo menos 450 pontos na média das provas, sem ter zerado a redação. O estudante também precisa ter feito o ensino médio em escola pública, ou como bolsista integral em escola particular.