Prouni abre inscrições para vagas remanescentes e lança novidade

A seleção deste ano conta com uma novidade, que é o uso de notas de edições de Enem anteriores, desde que as provas tenham sido realizadas nos últimos dez anos.

Para realizar o processo basta acessar o site oficial do programa e preencher os requisitos básicos: ter realizado o Enem, ter alcançado 450 pontos na média da prova, não ter zerado a redação, ter renda familiar de 1,5 por pessoa para concorrer a bolsa integral e etc.

Candidatos às vagas remanescentes do Prouni devem correr para garantir a inscrição que começa nesta segunda-feira (3) e vai até às 23h59 da terça (4). A lista de aprovados será divulgada no dia 7 de maio.

